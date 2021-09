Le pape François attendu dans la Hongrie de Viktor Orban

En déplacement en Europe centrale, le pape François est attendu en Hongrie puis en Slovaquie ce dimanche 12 septembre. Il s’agit du deuxième voyage pontifical de l’année pour lui après l’Irak en mars dernier, le 34e du pontificat du pape argentin.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque

Si le Vatican insiste pour présenter ce voyage comme un pèlerinage avec ses étapes spirituelles, cette visite du pape François en Hongrie a aussi un caractère indéniablement politique. Peu après son arrivée à Budapest, François doit en effet rencontrer Viktor Orban place des Héros dans le centre de la capitale, avant d’y célébrer une grande messe.

Leurs échanges seront confidentiels, mais l’on sait que leurs positions sont aux antipodes sur l’accueil des migrants en particulier. Le pape ne cesse de plaider pour l’accueil des réfugiés quand Viktor Orban se veut le promoteur de la fermeture des frontières. Dans une Hongrie où la hiérarchie catholique est très discrète dans ses critiques du pouvoir, le pape François devrait rappeler l’importance de revenir à l’Évangile.

Un voyage à la tonalité œcuménique et interreligieuse

Le pape François ne passera que quelques heures à Budapest avant de se rendre en Slovaquie. Avec pas moins de cinq villes visitées et douze discours en quatre jours, ce voyage apostolique aura aussi une forte tonalité œcuménique et interreligieuse, avec la rencontre des communautés juives et roms.

Un voyage qui sera enfin un vrai tour de force pour le pape François, 84 ans, deux mois après une lourde opération chirurgicale et dix jours de convalescence passés à l’hôpital.

