Serbie: des organisations écologistes manifestent contre un projet minier

Le 11 septembre, près de 5000 manifestants ont manifesté à Belgrade pour dénoncer un projet de mine de lithium. REUTERS - MARKO DJURICA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une mine de lithium qui raserait des villages et menacerait forêts et rivières. Le nouveau projet du gouvernement est la goutte d'eau qui fait déborder le vase après de récents problèmes de pollution de l'air et de l'eau. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à l'appel d'une trentaine d'organisations écologiste. Une mobilisation relativement nouvelle pour la Serbie.