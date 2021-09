L'UE épinglée pour sa politique de retour des migrants irréguliers

Dans un rapport publié lundi, la Cour des comptes européenne, un organisme qui évalue les politiques de l'UE, estime que la politique européenne pour garantir le retour des migrants en situation irrégulière dans leur pays « manque d'efficacité ». Et que cela « encourage » même la migration irrégulière.

Chaque année, 500 000 personnes reçoivent l'ordre de quitter l'Union européenne, faute d'autorisation d'y séjourner. Mais sur ce demi-million, seul un tiers des personnes retournent dans leurs pays d'origine. Et même seulement une sur cinq si l'on considère les pays situés en dehors du continent européen.

Dans son rapport d'audit, qui porte sur la période allant de 2015 à la mi-2020, la Cour des comptes de l'UE juge que « les actions entreprises par l'UE en vue de renforcer la coopération avec les pays tiers en matière de réadmission étaient pertinentes, mais qu'elles (ont) donné peu de résultats ».

Pour Leo Brincat, le responsable du rapport, « le système de retour de l'UE pâtit d'un manque d'efficacité tel qu'il produit l'effet inverse de celui escompté : il encourage plus qu'il ne décourage la migration irrégulière ». « Les migrants savent bien que les retours ne sont pas effectifs, donc cela peut effectivement les encourager à venir », a-t-il déclaré lors d'un point presse.

Revoir les accords avec les pays d'origine

Le rapport recommande à la Commission européenne de revoir sa politique d'accord avec les pays d'origine, pour adopter « une approche plus souple lors de la négociation d'accords de réadmission », et « de créer des synergies avec les États membres pour faciliter les négociations de réadmission, de renforcer les mesures incitatives pour les pays tiers et d'améliorer la collecte de données sur les réadmissions ».

Pour favoriser ces retours, l'UE a conclu depuis le début des années 2000 des accords de réadmission avec 18 pays tiers (dont Albanie, Bosnie, Serbie, Pakistan, Géorgie, Turquie, Biélorussie), et ouvert des discussions avec six autres (Maroc, Algérie, Chine, Tunisie, Jordanie, Nigeria). Ces accords sont parallèles aux accords de réadmission bilatéraux conclus par les États membres.

L'UE a aussi négocié entre 2016 et 2018 six arrangements juridiquement non contraignants en matière de retours et réadmissions (Afghanistan, Bangladesh, Guinée, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gambie). Selon les auditeurs, ces arrangements non contraignants rencontrent plus de succès, grâce à leur caractère modulable.

Les auteurs de ce rapport insistent sur le besoin de l'UE de parler « d'une seule voix » en la matière et jugent « inquiétant » le fait que les pays de l'Union ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une réforme du droit d'asile, six ans après la crise migratoire de 2015.

C’est souvent nos politiques d’asile et d’immigration, ou plutôt parfois leur absence, qui créent ces conditions d’illégalité pour les gens. Et c’est ainsi que parfois les gens doivent attendre une décision pendant plusieurs années et que lorsque la décision négative tombe, les gens se sont intégrés dans le pays, des enfants scolarisés, et il n’est plus possible de repartir chez soi. Il faut aussi bien comprendre que certains pays n’acceptent pas de reprendre leurs ressortissants. François Gemenne, chercheur en sciences politiques Nicolas Falez

