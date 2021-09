La Russie bannit à vie un comédien biélorusse d'origine azerbaïdjanaise

Pour une blague dans une émission d'improvisation diffusée sur internet, Idrak Mirzalizade est jugé « indésirable et représentant une menace pour l’ordre public » en Russie. Le comédien a fait appel de cette décision prise par le ministère de l’Intérieur.

De notre correspondante à Moscou,

Si cette blague a coûté si cher à son auteur, c'est qu'elle a été diffusée sur YouTube dans une émission très populaire d’improvisation. Et cela, parce que critiquer ou se moquer du pays, de la religion, du président ou de son entourage, ce n’est déjà plus possible à la télévision russe. Mais il reste - et c'est un des derniers espaces de liberté absolument sans filtre en Russie - le stand-up, dans une salle et parfois filmé pour diffusion sur le Net. Les sorties sur des thèmes tabous, il est vrai, suscitent parfois la colère chez les politiques russes. L'année dernière par exemple, un comédien a fait l’objet d'une enquête pour une blague sur Jésus.

Les autorités pourtant n'étaient pas visées

La plaisanterie d'Idrak Mirzalizade date de début mars et on peut encore la trouver sur le Net. On le voit assis sur une scène avec d'autres comédiens en polo et en blousons : un concours de blagues dans une salle hilare comme on peut en voir un peu partout dans le monde. Au milieu de ces échanges, le jeune homme aborde le thème de la recherche d’appartement à Moscou.

Avec son nom et son visage aux boucles brunes, Idrak Mirzalizade est de toute évidence caucasien. Et comme souvent aussi, ceux qui viennent d’Asie centrale sont victimes de discrimination. À Moscou, une annonce d’appartement avec la mention « pour slave uniquement », c’est banal. Mais ce qui visiblement n’a vraiment pas plu aux autorités, c'est qu’Idrak Mirzalizade en a rajouté en faisant hurler de rire tout le monde en racontant qu’une fois qu’il a eu trouvé un appartement, un appartement occupé par des Slaves précédemment, le lieu, et singulièrement un matelas, était vraiment sale.

Des menaces puis des sanctions

La blague est passée pendant plusieurs semaines complètement inaperçue. Et puis des commentateurs en ligne l'ont repérée, ont lancé une campagne contre lui. Le comédien a commencé à recevoir des menaces. En juin dernier, il est frappé par deux hommes dans la rue qui exigent des excuses. Ensuite, c’est l’engrenage judiciaire. Une mise en cause pour « incitation à la haine », 10 jours de prison cet été, puis l’interdiction à vie du territoire. En cette rentrée, silence effrayé et glacé dans le monde de la comédie. Aujourd’hui, le jeune homme serait « quelque part en lui sûr à l’étranger ».

En Russie, la justice ne revient pas sur une condamnation, mais Idrak Mirzalizade qui a sa famille et ses amis dans le pays conteste la décision. « Il aime vraiment la Russie et les Russes, et veut revenir. » C’est ce qu’a fait savoir son avocat.

