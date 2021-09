Norvège: large victoire de l'opposition de gauche aux législatives

L'opposition de gauche, emmenée par le travailliste Jonas Gahr Støre, a remporté lundi 13 septembre des législatives dominées par le sort des activités pétrolières du pays. La Première ministre conservatrice Erna Solberg a reconnu sa défaite.

La Première ministre norvégienne, la conservatrice Erna Solberg, a admis lundi soir sa défaite aux législatives, ouvrant la voie à l'accession de la gauche au pouvoir sous l'égide du travailliste Jonas Gahr Støre. « Le travail du parti conservateur au gouvernement est fini pour cette fois-ci », a dit la dirigeante qui régnait depuis 2013, un record pour la droite. « Je tiens à féliciter Jonas Gahr Støre qui, à cette heure, semble avoir une nette majorité pour changer le gouvernement ».

Avec 89 sièges pour le moment, les travaillistes de Jonas Gahr Støre, probable prochain Premier ministre, sont en passe de décrocher une majorité absolue avec leurs alliés de prédilection, le Parti du centre et la Gauche socialiste, sans avoir besoin des deux autres forces d'opposition, les écologistes de MDG et les communistes de Rødt.

Cela devrait faciliter les négociations en vue de former un gouvernement de coalition, lesquelles promettent tout de même d'être longues et délicates. MDG, en particulier, avait conditionné son soutien à l'arrêt immédiat de l'exploration pétrolière dans le pays, plus gros exportateur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, un ultimatum rejeté par Jonas Gahr Støre.

Le pétrole au cœur de la campagne

Millionnaire de 61 ans qui a fait campagne contre les inégalités sociales, le probable chef du prochain gouvernement préconise --comme ses adversaires conservateurs-- une sortie douce et progressive de l'économie pétrolière. « La demande de pétrole est sur une pente descendante. Cela se produit de soi-même, par la loi du marché. Nous n'avons pas besoin de le décréter (...) mais de construire des ponts vers des activités d'avenir », expliquait dimanche à l'AFP le responsable travailliste des questions énergétiques, Espen Barth Eide.

L' « alerte rouge pour l'Humanité » lancée début août par les experts de l'ONU sur le climat (Giec) a placé la question du réchauffement au cœur de la campagne électorale et forcé le royaume à une réflexion sur le sort des activités pétrolières qui l'ont rendu immensément riche. Le secteur pétrolier représente 14% du produit intérieur brut norvégien, plus de 40% des exportations et 160 000 emplois directs.

(avec AFP)

