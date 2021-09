Angela Merkel fait sa tournée d'adieux dans les Balkans

Alors qu'est est à quelques jours de la fin de sa carrière politique, Angela Merkel est en visite dans les Balkans. Elle était en Serbie lundi et visite l'Albanie ce mardi. A Belgrade, elle a rencontré le président serbe Aleksandar Vucic, mais aussi des représentants de la société civile de tous les pays de la région.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Alors que ces derniers temps les capitales européennes et Bruxelles, s’intéressent moins à la destinée des Balkans occidentaux, Angela Merkel a choisi d'adresser un message aux pays de la région, mais aussi à l'Union Européenne : les Balkans ont vocation à intégrer l'Union.

Il s'agit de ne pas l'oublier alors que la France d'Emmanuel Macron est plutôt frileuse en matière d'intégration, et qu'on ne sait rien de la politique future de Berlin envers la Serbie et les autres pays de la région.

Avec le président serbe Aleksandar Vucic, Merkel a évoqué la coopération économique, les négociation avec le Kosovo, toujours au point mort, mais aussi l'état de droit, alors que la Serbie est l'un des pays européens qui glisse le plus rapidement vers l'autocratie.

A ce propos, plusieurs membres de l 'opposition ont critiqué Angela Merkel, pour avoir toujours préféré la stabilité politique et les intérêts économiques de l'Allemagne, plutôt que de critiquer les dérives autoritaires en Serbie, de plus en plus visibles.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne