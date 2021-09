Royaume-Uni: Johnson remanie son gouvernement, Struss remplace Raab à la diplomatie

Comme attendu depuis plusieurs semaines, le Premier ministre britannique Boris Johnson a procédé à un remaniement de son gouvernement, mercredi 15 septembre. Il a notamment remplacé Dominic Raab par Liz Truss aux Affaires étrangères.

Il l'avait annoncé : il veut former une « équipe unie » dans son gouvernement pour se projeter sur l'après-pandémie de Covid-19. À la recherche d'un second souffle, Boris Johnson, successeur de Theresa May au poste de Premier ministre du Royaume-Uni en juillet 2019, a remanié son gouvernement mercredi.

L'un des principaux changements était pressenti. La diplomatie britannique à un nouveau ministre. Et pour la seconde fois dans l'histoire du pays, c'est une femme qui prend les commandes du ministère : Liz Truss, 46 ans, passe du Commerce aux Affaires étrangères. Avant elle, Margaret Beckett avait occupé ce poste en 2006 et 2007, dans le gouvernement de Tony Blair.

Liz Truss succède à Dominic Raab, nommé par Boris Johnson quand ce dernier était devenu Premier ministre. Raab, qui avait remplacé un temps Johnson au printemps 2020 quand le chef du gouvernement était hospitalisé après avoir contracté le Covid-19, a essuyé de vives critiques ces dernières semaines à propos de son inaction dans la crise en Afghanistan. Il ne reste toutefois pas sans poste ; Downing Street lui a attribué le ministère de la Justice. Rishi Sunak, lui, a été confirmé comme ministre des Finances, poste qu'il occupe depuis février 2020.

