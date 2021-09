Russie: la pression s'accroît sur les géants du numérique à la veille des législatives

Les salariés de Google à Moscou ont reçu la visite d'huissiers. REUTERS - DADO RUVIC

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 3 mn

Les bureaux de vote ouvriront vendredi 17 septembre en Russie pour trois jours d'élections législatives. Un scrutin où quasiment aucun candidat de l’opposition ne peut se présenter, et pourtant le pouvoir continue de vouloir verrouiller toute possible expression contestataire. Sa cible depuis des mois, et singulièrement en cette rentrée : tout ce qui permet d’accéder au « vote intelligent » prôné par l’opposant incarcéré Alexeï Navalny.