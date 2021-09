Allemagne: un projet d'attentat déjoué contre une synagogue en plein Yom Kippour

Un jeune Syrien de 16 ans et trois de ses proches ont été interpellés dans la ville de Hagen, dans l'ouest de l'Allemagne. Des services secrets étrangers avaient informé Berlin qu'une menace concrète pesait sur la synagogue.

Mercredi soir, la célébration de Yom Kippour dans une synagogue de Hagen, une ville de 180 000 habitants dans le bassin de la Ruhr, a été brusquement annulée. Un important dispositif policier était déployé, indique notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. Les autorités avaient été informées d’un risque d’attentat islamiste. Une piste confirmée ce jeudi par le candidat CDU à la chancellerie Armin Laschet, également ministre-président de la Rhénanie du Nord-Westphalie, où se trouve la ville de Hagen.

Des services secrets étrangers ont informé l’Allemagne d’un danger concret contre la synagogue de la ville. Un Syrien de 16 ans qui aurait annoncé un attentat imminent sur un forum de discussion surveillé a été interpellé à Hagen. Trois de ses proches ont également été arrêtés. L'attaque était susceptible d'être menée mercredi soir à l'aide d'explosifs artisanaux. Aucune bombe n'a cependant été découverte dans ou à proximité des lieux.

Double menace jihadiste et extrémiste de droite

Les responsables politiques en campagne ont réitéré leur solidarité à la communauté juive alors que les actes antisémites ont augmenté en Allemagne ces dernières années. Armin Laschet a estimé que des personnes préparant des attentats devaient être expulsées.

Le pays est confronté ces dernières années à une double menace jihadiste et extrémiste de droite, cette dernière ayant été érigée au rang de risque numéro un après plusieurs attentats ou attaques déjoués. À Halle, début octobre 2019, un terroriste d’extrême droite avait tenté d’attaquer une synagogue le jour de la fête juive de Yom Kippour. Une passante et le client d’un snack avaient été tués. Le nombre de crimes commis par des extrémistes de droite a en effet bondi en 2020 à son plus haut niveau depuis l'après Seconde Guerre mondiale.

Mais la menace jihadiste reste aussi prégnante, le parti d'extrême droite AfD, entré au Parlement en 2017, l'attribuant à l'accueil d'un million de réfugiés syriens et irakiens en 2015 et 2016.

Douze personnes avaient ainsi été tuées lors d'une attaque au camion-bélier menée fin 2016 par un Tunisien radicalisé sur un marché de Noël en plein centre de Berlin. Plus récemment, un homme a été tué et un autre grièvement blessé lors d'une attaque au couteau islamiste et homophobe commise à Dresde par un Syrien de 20 ans.

Le nombre d'islamistes considérés comme dangereux en Allemagne a fortement augmenté entre 2015 et 2018, selon les services de sécurité. Quelque 23 attentats ont au total été déjoués depuis 2000, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, à l'occasion de la commémoration des attaques du 11-Septembre.

