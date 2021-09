Espagne: Pedro Sanchez en visite en Catalogne pour tenter de résoudre le conflit politique

À Barcelone, mercredi 15 septembre, le chef du gouvernement espagnol s'est réuni avec le président catalan Pere Aragonès lors d'une première réunion de la nommée « table des négociations », qui a pour objectif de résoudre le conflit politique.

Avec notre correspondante à Barcelone, Elise Gazengel

Les tensions entre Barcelone et Madrid sont officiellement apaisées. Mercredi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s'est rendu dans la capitale catalane pour se réunir avec Pere Aragonès, président régional, pour essayer de résoudre le conflit politique. Mais si l'on en croit Sanchez, le chemin sera long.

« Les problèmes avec la Catalogne n'ont pas commencé hier et ne se résoudront pas demain, et c'est justement pour cela que nous avons décidé ensemble de travailler sans précipitation, sans pause et sans délai. »

Cette première réunion de la « table des négociations » aura duré près de deux heures durant lesquelles Aragonès a réitéré sa volonté de négocier un référendum d'autodétermination. Une proposition refusée par Madrid, mais le Catalan ne perd pas espoir.

« On commence le chemin plein de difficultés, avec des positions très éloignées, mais on commence à parler, on commence à négocier et on le fait avec toutes nos forces. »

La prochaine réunion entre les deux gouvernements devrait avoir lieu avant Noël. Reste à savoir lequel des deux exécutifs commencera à faire des concessions pour que ces négociations avancent réellement.

