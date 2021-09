À la Une: Angela Merkel fait ses adieux aux Balkans

Publicité Lire la suite

C’est par la Serbie que la chancelière allemande Angela Merkel a commencé sa tournée d’adieu. Mardi, la chancelière a déjeuné à Tirana avec les Premiers ministres des six pays des Balkans occidentaux. Elle a rappelé son engagement en faveur de l’intégration européenne, malgré le peu de résultats obtenus depuis quinze ans.

Face à l’impasse européenne, l’Albanie, la Macédoine du Nord et la Serbie ont annoncé l’ouverture de leurs frontières pour 2023. Une sorte de « mini-Schengen » nommé Open Balkans. Mais pour le président macédonien Stevo Pendarovski, ce projet n’est pas, et ne peut pas être, une alternative à l’intégration européenne.

Quand il s’agit de jouer un rôle politique régional, la Croatie, qui a rejoint l’UE en 2013, est à la traîne. Incompétence, ignorance et nationalisme chauvin. Zagreb méprise ses voisins et tous les pays non-européens. Réquisitoire contre une politique étrangère à courte vue et déconnectée du monde.

« Unité serbe » et mémoire des crimes de guerre

Belgrade et Banja Luka, en revanche, ne cessent de resserrer leurs liens. Le 15 septembre, toutes deux ont sorti le grand jeu pour célébrer la « journée de l’unité serbe ». En Republika Srpska, le gouvernement a imposé dans les écoles une série d’activités auxquelles tous les élèves doivent participer. Au grand dam de beaucoup d’enseignants.

Les relations entre la Serbie et le Kosovo, elles, ne s’améliorent pas, surtout quand il s’agit de se pencher sur le passé. Ouvrir les archives qui couvrent la guerre est une très mauvaise idée, selon l’opposition à Pristina. Du côté de Belgrade, silence radio. Plus de 20 ans après la fin du conflit, faire la lumière sur le sort des personnes disparues en 1998 et 1999 n’est toujours pas une priorité. Pendant ce temps, le 15 septembre, le premier procès des Chambres spécialisées pour le Kosovo s’est ouvert à La Haye. Salih Mustafa, un ancien commandant de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK), sera jugé pour « détention arbitraire, traitements inhumains, actes de torture et homicides ». Très attendu, ce procès devrait faire jurisprudence.

Albanie : « pink washing » et meurtre du père

En Albanie, Edi Rama a présenté un nouveau gouvernement presque entièrement composé de femmes. Une opération de « pink washing » destinée à redorer l’image du Premier ministre, écornée par des années de dérive autoritaire. Pendant ce temps, la situation des femmes d’Albanie ne s’améliore pas.

Au printemps dernier, l’ancien président et Premier ministre albanais Sali Berisha, considéré comme un symbole de la chute de la dictature communiste, a été déclaré persona non grata aux États-Unis. Aujourd’hui, le chef du Parti démocratique, Lulzim Basha, veut donc l’exclure des rangs du PD. Un meurtre du père qui ne passe pas au sein de la droite albanaise.

Turquie : carton ottoman

En Turquie, une série sur la naissance de la dynastie ottomane cartonne dans le monde entier. 150 épisodes pour raconter la vie d’Ertuğrul Gâzi, l’ancêtre de la dynastie ottomane, et un succès planétaire exporté dans plus de 70 pays. La série Diriliş : Ertuğrul est un précieux instrument d’influence pour Ankara, romançant la version héroïque de l’histoire que promeut l’AKP.

Il y a 30 ans, la fin de la Yougoslavie

Il a déserté. Comme des milliers de jeunes Serbes, en 1991, Filip Švarm a refusé de partir se battre sur le front de Croatie. Aujourd’hui rédacteur en chef de l’hebdo indépendant Vreme, il témoigne au nom d’une génération perdue, celle des déserteurs serbes, contraints à l’exil ou à la clandestinité dans leur propre pays. Septième volet sur dix de notre série : « 1991, dernier été de la Yougoslavie ».

