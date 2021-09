Attentats de Bruxelles: Salah Abdeslam et neuf autres accusés renvoyés aux assises

Cinq ans et demi après les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles qui avaient fait 32 morts et 340 blessés, dix hommes ont officiellement été renvoyés devant une cour d'assises belge. Certains sont actuellement dans le box des accusés au procès du 13-Novembre à Paris.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet

La décision était attendue, mais elle devait formellement être prise par la chambre des mises en accusation du tribunal de Bruxelles. Dix hommes sont donc renvoyés aux assises puisque c’est la forme que prendra le procès des attentats du 22 mars 2016. Ce procès-fleuve censé durer six à neuf mois ne s'ouvrira que dans un an. Il se tiendra au Justitia, l’ancien siège de l’Otan transformé en palais de justice en prévision de ce procès.

Il ne s'ouvrira que dans un an parce que la préparation des dossiers n’est pas terminée. La justice belge veut aussi attendre la fin du procès du 13-Novembre à Paris parce que des éléments nouveaux sur le volet belge de l’enquête pourraient surgir. Enfin, six des dix inculpés se trouvent actuellement dans le box des accusés à Paris. Parmi eux, Salah Abdeslam, Mohamed Abrini et Sofien Ayari.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule procédure belge liée aux attentats de Paris. En mars prochain, dix hommes seront jugés à Bruxelles pour le soutien logistique et opérationnel apporté aux auteurs des attentats du 13 novembre 2015.

