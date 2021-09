La stratégie indo-pacifique de l’Union européenne face au pacte trilatéral Aukus

Josep Borrell (notre photo): la création de l'Aukus «ne fait que souligner que la région (indo-pacifique, ndlr) est très importante pour notre sécurité, pour nos capacités économiques». Olivier Hoslet Pool/AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Hasard du calendrier, c’est quelques heures à peine après l’annonce de l’alliance Aukus entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis que l’Union européenne a présenté à Bruxelles sa stratégie pour se positionner et raffermir les liens avec les pays qui bordent les océans Indien et Pacifique. La stratégie indo-pacifique de l’UE est la dernière manifestation en date de la volonté d’Ursula von der Leyen d’inscrire une Europe géopolitique parmi les priorités de sa présidence de la Commission européenne et la concomitance des dates démontre à l’envi le rôle d’aimant que ces régions jouent désormais dans l’équilibre mondial.