Entretien exclusif

Svetlana Tikhanovskaïa: «On a sous-estimé la férocité de Loukachenko»

Audio 11:47

Svetlana Tikhanovskaïa © RFI

Texte par : RFI Suivre 12 mn

Un an après sa première rencontre avec Emmanuel Macron, la cheffe de l’opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaïa s’est rendue pour la première fois à Paris ce vendredi 17 septembre. Reçue par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, elle demande à la France de prendre les mesures décisives et d’organiser une discussion entre Moscou, Paris et le régime de Loukachenko. Dans un entretien accordé à Denis Strelkov (RFI) et Gauthier Rybinski (France 24), Tikhanovskaïa affirme que la France a promis d’être à côté du peuple biélorusse et de faire pression sur le régime.