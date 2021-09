Élections de l'Église de Suède: «Le budget, c’est l’affaire des élus»

Ce dimanche, c’est jour de vote en Suède. Mais un vote un peu particulier car il s’agit des kyrkovalet, les élections de l’Église de Suède, qui permettent aux fidèles de participer à la vie et surtout à la gestion des finances de leur communauté. Reportage.

Avec notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux

« Vous entrez là, vous montrez votre carte d’identité et votre carte de vote, et puis vous prenez ces bulletins, indique l'assesseur. Comment t’appelles-tu ? » « Värbro », répond la jeune femme. « Värbro, voilà tu es là. Merci d’avoir voté. »

Cela ressemble à une élection comme les autres, sauf que l’assesseur porte une collerette blanche et que nous sommes dans le presbytère d’une église de Stockholm.

Ce protestantisme d’obédience luthérienne s’est démarqué au cours du XXe siècle par ses nombreuses positions libérales. Les femmes y ont un rôle important - elles sont même devenues majoritaires parmi les pasteurs - ainsi, donc, que la société civile.

Décider des priorités de l'Église

Ces élections, qui ont lieu tous les quatre ans, sont un héritage du temps où l’Église de Suède était une Église d’État, jusqu’en 2000. Mais elles ne sont pas que symboliques.

« La foi et la théologie, c’est pour les pasteurs et les évêques, mais le budget, c’est l’affaire des élus, affirme Jiang Millington, spécialiste de ce processus électoral au sein de l’Église suédoise. C’est important car ils décident des priorités de l’Église : faut-il employer un nouveau diacre, arrêter un programme, ou aider les migrants ? »

Des questions importantes sachant par exemple que l’Église est restée l’un des plus grands propriétaires forestiers du pays et aussi l’un de ses plus importants employeurs.

