Censure et vieilles ficelles pour des législatives russes sous pression

Quelque 108 millions de Russes sont appelés aux urnes jusqu’à dimanche pour élire les 450 députés de la chambre basse du Parlement, la Douma. Un début de scrutin marqué par une pression incessante : Apple et Google ont supprimé sous la pression des autorités l’application du mouvement Navalny, qui permet de trouver le candidat le mieux placé pour sanctionner le pouvoir.

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

« On a voté contre Russie unie, contre. » Quelques mots jetés par-dessus l’épaule en pressant le pas dans le froid, à quelques mètres de trois policiers soupçonneux, pas vraiment enchantés de voir la presse débarquer. C’est que ce quartier de classe moyenne au nord-ouest de Moscou a vu revenir au goût du jour une ficelle des années 1990. Sur les piles de bulletin de vote, à côté du candidat désigné par le camp Navalny, deux autres qui portent le même nom ou presque.

« Ouliantchenko et Oulianov, les bulletins sont placés l’un à côté de l’autre avec quasiment le même descriptif "communiste russe" et "communistes de Russie", un truc comme ça. Je pense que c’est fait un peu exprès », explique une dame âgée.

Elle a l’air de trouver ça presque drôle… « Qu’est-ce que vous voulez qu’on y fasse de toute façon ! »

Contrer la stratégie du « vote intelligent »

À cette grand-mère rieuse succède un électeur de la même génération. « J’ai dû appeler des copains pour savoir comment faire, se lamente ce grand-père : il y a Oulianov et Ouliantchenko. Il y en a deux qui sont un peu comme des copies et ils sont tout à côté. »

Pourquoi cette méthode ? La réponse fuse sans hésitation : « La peur ! Assène l'homme. Le pouvoir a peur face au peuple qui a commencé à se rendre compte de ce qui se passe, et naturellement, tous les mauvais trucs et toutes les sales méthodes sont utilisées. Bien sûr, les communistes ont peu de chances de gagner, mais ça leur fera une épine dans la gorge ! »

Une créativité destinée à contrer la stratégie du « vote intelligent », comme l’a baptisé Alexei Navalny. Comme presque aucun candidat anti-Poutine n'a été autorisé à se présenter aux législatives, les partisans de l'opposant emprisonné ont élaboré cette stratégie destinée à soutenir le candidat le mieux placé pour mettre en difficulté celui du parti au pouvoir, Russie Unie.

L'application supprimée par Google et Apple permettait de savoir pour quel concurrent voter dans chaque circonscription des législatives mais aussi lors de dizaines d'élections locales et régionales. Une approche qui avait rencontré un certain succès par le passé, notamment à Moscou en 2019.

