Législatives en Russie: Telegram supprime à son tour une application des partisans de Navalny

Légaliste avant tout, le fondateur russe de Telegram, Pavel Durov, déclare se conformer simplement à la loi qui interdit de faire campagne pendant le vote. Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Effet boule de neige sur la censure de l’internet russe : un peu plus de douze heures après qu’Apple et Google ont retiré de leurs boutiques en ligne l'application du mouvement Navalny, cette nuit, c’est Telegram Messenger, particulièrement populaire en Russie, qui les a suivi. Elle ne publie plus sur ses messageries les recommandations du mouvement de l'opposant emprisonné pour informer les électeurs sur les candidats de l'opposition au président Vladimir Poutine.