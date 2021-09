Grèce: à Samos, inauguration d'un nouveau «centre fermé» pour demandeurs d'asile

Sur l’ile de Samos, les autorités grecques ont inauguré, samedi 18 septembre, un centre de préfabriqués flambant neuf de 3 000 places, entouré de barbelés et situé dans une cuvette isolée, à 15 minutes de l’ancien camp de Vathy, destiné à disparaître. Un nouveau « centre fermé à l’accès contrôlé », entouré de forces de sécurité, avec double clôture, portes magnétiques et scanners à rayons X. Malgré certains aménagements destinés au confort ou au divertissement des demandeurs d’asile, ses détracteurs perçoivent ce camp comme une prison.

Avec notre envoyé spécial à Samos, Joël Bronner

« Depuis Samos, nous envoyons un message à toutes les îles grecques : les images des camps de Moria à Lesbos ou ici de Vathy appartiennent désormais au passé. Aujourd’hui, l’image qui les remplace est celle de ce nouveau camp fermé à l’accès contrôlé qui offre des conditions de vie humaines, des systèmes de sécurité modernes et de l’ordre. » Pour Notis Mitarakis, ministre grec des Migrations, les camps insalubres des îles de la mer Égée cèderont progressivement la place à de nouveaux espaces qui « rendent leur dignité » aux demandeurs d’asile, tout en les éloignant des centres urbains, pour apaiser une population locale régulièrement exaspérée par leur présence prolongée depuis 2015.

Zorouelli, un Syrien de 23 ans qui vit sous une tente à Samos depuis deux ans, s’inquiète pourtant de son transfert imminent : « Ce n’est pas un nouveau camp mais une nouvelle prison pour réfugiés. C’est pour cela que ce nouveau camp est situé loin, à huit kilomètres de la ville. En ce moment, je suis dans le camp de Vathy, mais nous serons emmenés là-bas ce lundi. On me transfère en prison. »

Plus de confort quotidien d’un côté, moins de liberté et plus d’isolement de l’autre, voici l’équilibre que semblent offrir aux demandeurs d’asile les nouveaux camps des îles grecques, dont celui de Vathy est le précurseur.

“Η δημιουργία σύγχρονης και ασφαλούς δομής στη Σάμο & η κατάργηση του #ΚΥΤ στο #Βαθύ,σηματοδοτεί μία νέα περίοδο στο μεταναστευτικό. Κάνουμε πράξη ό,τι δεσμευτήκαμε στις νησιωτικές κοινωνίες”

Δήλωση μου μετά τα εγκαίνια της νέας #ΚΕΔhttps://t.co/qW9BNAD8rm pic.twitter.com/5tCVQA7RFb — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) September 18, 2021

