À Londres, la Fashion Week de retour avec une collection destinée aux femmes en fauteuil

À Londres, la semaine de la mode a repris son format habituel après plusieurs éditions en ligne à cause du coronavirus. Et cette année a eu lieu pour la première fois la présentation d’une ligne de vêtements destinée aux femmes en fauteuil roulant.

Avec notre correspondante à Londres, Claire Digiacomi

Dans son tailleur mauve éclatant, Heidi, participe pour la première fois en tant que mannequin à un défilé spécialement conçu pour les personnes comme elle, en fauteuil roulant. « C'est génial, réagit-elle. J'espère qu'aujourd'hui on pourra réveiller l'industrie de la mode et qu'elle comprenne qu'il faut faire quelque chose. »

« J'assure dans cette robe ! »

À l’origine de cette collection, Faduma Farah, 45 ans, elle aussi en fauteuil roulant. La majorité de son corps est paralysée depuis dix ans à la suite d'une méningite. Du jour au lendemain, elle qui a toujours adoré la mode n’a plus trouvé de vêtements, ni beaux, ni pratiques. « Quand je suis rentrée de l'hôpital, je n'ai rien trouvé à me mettre, se souvient-elle. Mais vous voyez, aujourd'hui, je trouve que j'assure dans cette robe ! Parce qu'elle a été faite pour moi. Je n'ai pas eu de mal à la mettre et je n'aurai pas de mal à l'enlever. »

Faire preuve d'ingéniosité

Pour réaliser son projet, elle a été aidée par Harriet Eccleston, une jeune styliste qui n’avait jamais créé de vêtements adaptés au handicap. Elle a dû faire preuve d’ingéniosité. « Sur les pantalons, la ceinture devant est abaissée et facilement accessible, avec des élastiques et de longues fermetures Éclair. Il y a aussi des plis aux genoux : comme ça, quand vous êtes assis, il tombe élégamment », commente-t-elle.

Pour l’heure, la collection est uniquement féminine, mais Faduma Farah dit avoir « plein d'idées pour de futurs défilés ».

