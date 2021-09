Espagne: le volcan Cumbre Vieja entre en éruption dans l'archipel des Canaries

Ce dimanche à 15h12 est entré en éruption le volcan Cumbre Vieja, dans le sud-ouest de la Palma, l’une des sept îles de l’archipel espagnol des Canaries, très touristique. La dernière éruption remonte à 1971, l’avant dernière à 1949. L’événement est assez important pour que le chef du gouvernement Pedro Sanchez ait annulé un déplacement aux États-Unis afin de se rendre sur place.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Le images sont spectaculaires. De la fumée blanche sort haut dans le ciel depuis quatre bouches éruptives, et des coulées de lave s’observent sur les flancs de la Montaña Rajada, en direction de l’océan. L’inquiétude est très présente, six communes et leurs 35 000 habitants sont visées.

Pour l’heure, quelque 5 000 personnes ont étés évacuées, et les autorités disent que 5 000 personnes supplémentaires devraient connaitre le même sort d ici peu. À tous, il est recommandé de se barricader chez soi, de fermer portes et fenêtres, et de couper l’eau, le gaz et l’électricité jusqu’à ce que la situation s’améliore.

Les vulcanologues ne sont pas surpris par l’éruption de la Montaña Rajada qui, depuis une grosse semaine, a connu des milliers de séismes de basse magnitude. L’éruption était donc à prévoir, et elle s’est donc déclaré.

Les autorités civiles et les forces de l’ordre ont mobilisé tous les moyens pour protéger les population. À El Paso, la principale commune, le terrain de football a ainsi été aménagé pour servir de centre d’accueil improvisé. De leur coté, les scientifiques sont moins inquiets. Pour eux, l’éruption pourrait durer des jours, voire des semaines, mais ne présenterait pas en soi un danger majeur.

