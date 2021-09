Grèce: à Samos, le «centre fermé à accès contrôlé» pour apaiser les tensions contre les migrants

En Grèce, sur l’ile de Samos, voisine de la Turquie, la destruction de l’ancien camp de Vathy, accolé à la capitale de l’île, doit débuter ce jeudi 23 septembre. En parallèle, l’ouverture, cette semaine, d’un nouveau camp de réfugiés, d’une capacité de 3 000 places - dont 1/3 situé dans un centre de détention - suscite une certaine appréhension de la part des quelque 2 000 habitants du village le plus proche.

De notre envoyé spécial à Samos, Joël Bronner

L’appellation officielle de ce camp qualifié de « centre fermé à accès contrôlé » vise d’ailleurs en partie à rassurer cette population locale. En principe, les demandeurs d’asile devraient pouvoir sortir entre 8 heures et 20 heures de ce camp, régulièrement comparé à une prison.

Environ 5 kilomètres séparent le nouveau camp de Zervou et Mitilinii, le village le plus proche. Que le camp soit ultra-sécurisé rassure une partie des habitants, comme Emanouil Drinis, tenancier d’un café. « Ils seront sous contrôle. C’est un point positif parce que dans le camp précédent, à Vathy, ils ne se souciaient de rien. Tout le monde faisait ce qu’il voulait et certains allaient la nuit dans les jardins ou les maisons. Pour moi, c’est une bonne chose qu’il existe un contrôle », confie-t-il.

Policiers et agents de sécurité présents

Nikos Ftinoyani, du conseil municipal, explique l’appréhension d’une partie des villageois, habituée au calme de l’isolement : « Nous voyons bien à la manière dont ce camp a été construit qu’il ne s’agit pas d’une structure temporaire mais d’un camp permanent de 3 000 personnes. Nous avons l’exemple du camp de Vathy, où il y avait beaucoup de problèmes, notamment des vols et des bagarres. C’est donc naturel que les habitants d’ici soient un peu effrayés. »

Une inquiétude confirmée par cette habitante. « Nous avons peur parce que leur présence a provoqué des tas de dégâts ici à Samos, dit-elle. Dans le village, nous n’avons pas de police, rien, nous sommes comme seuls au monde. »

Policiers et agents de sécurité seront toutefois présents en permanence dans le nouveau camp de Zervou, de quoi participer par ailleurs à son image de prison.

