Kosovo: protestations contre le blocage des voitures immatriculées en Serbie

Le gouvernement du Kosovo vient d'interdire les plaques d'immatriculation serbes sur son territoire. Le Premier ministre parle d'une mesure de réciprocité contre la Serbie. Sur place, dans les anciennes enclaves serbes, la nouvelle mesure semble ne pas causer de tensions, mais dans le nord peuplé en majorité de Serbes, des incidents ont éclaté entre manifestants et police.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Depuis lundi matin, les voitures immatriculées en Serbie ne peuvent plus entrer au Kosovo. La décision vient d’être prise par le Premier ministre Albin Kurti, qui parle de réciprocité, tandis que côté serbe le président Vucic appelle les Serbes du Kosovo à ne pas céder aux provocations des Albanais et souhaite une prise de position de l'Union européenne et de l'Otan sur place.

Une situation très tendue pendant la nuit

Dans le nord du Kosovo, les Serbes ont bloqué les routes menant à la frontière, tandis que Pristina a déployé les forces spéciales. La situation était très tendue pendant la nuit et les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène face à des manifestants déterminés.

En pratique, les voitures immatriculées en Serbie doivent, à la frontière, acheter pour 5 euros des plaques d'immatriculation provisoires kosovares et démonter les plaques d'immatriculation serbes. Mais il resterait sur le territoire du Kosovo environ 10 000 voitures avec d'anciennes immatriculations d'avant l'indépendance, qui appartiennent toutes à des Serbes. Ces voitures pourraient se voir interdire de circuler.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne