Affaire des sous-marins: Biden et Macron promettent de restaurer «la confiance»

Emmanuel Macron et Joe Biden ont promis mercredi 22 septembre, lors d'un appel téléphonique, de restaurer la confiance entre la France et les États-Unis après la crise des sous-marins australiens, qui aurait pu être évitée par « des consultations ouvertes » en amont, selon un communiqué commun de l'Élysée et de la Maison Blanche.

Publicité Lire la suite

« Des consultations ouvertes entre alliés sur les questions d'intérêt stratégique pour la France et les partenaires européens auraient permis d'éviter cette situation. Le président Biden a fait part de son engagement durable à ce sujet », indique le communiqué.

En conséquence, les deux chefs d'États américain et français, qui se rencontreront « en Europe à la fin du mois d'octobre », ont « décidé de lancer un processus de consultations approfondies visant à mettre en place les conditions garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs ».

Dans ce contexte d'apaisement, l'ambassadeur français aux États-Unis, Philippe Etienne, va retourner à Washington « la semaine prochaine », a décidé Emmanuel Macron.

« Une importance stratégique »

Paris avait annoncé vendredi le rappel des ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, une décision sans précédent vis-à-vis de deux alliés historiques, après le torpillage d'un mégacontrat de sous-marins français à Canberra.

Joe Biden a par ailleurs affirmé qu'il était « nécessaire que la défense européenne soit plus forte et plus performante » pour contribuer à la sécurité transatlantique et compléter « le rôle de l'Otan ».

Les États-Unis « réaffirment que l'engagement de la France et de l'Union européenne dans la région indo-pacifique revêt une importance stratégique », ajoute le communiqué publié six jours après le déclenchement de la crise diplomatique la plus grave entre les États-Unis et la France depuis le « non » français à la guerre d'Irak en 2003.

(Avec AFP)

Les Présidents @EmmanuelMacron et @JoeBiden se sont entretenus aujourd’hui. Retrouvez le communiqué conjoint :https://t.co/bqVKtCeuv9 — Élysée (@Elysee) September 22, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne