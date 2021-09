Allemagne: les militants écologistes espèrent une coalition avec le SPD

Ce sont les derniers jours de la campagne des législatives en Allemagne. Le SPD, le Parti social-démocrate, mène la course en tête dans les sondages devant les conservateurs de la CDU. Leur candidat, Olaf Scholtz espère former une coalition avec Les Verts. Même si 40% des électeurs allemands ne savent toujours pas pour qui ils vont voter, une chose est sûre : les écologistes devraient jouer un rôle clé dans la formation d'un gouvernement de coalition.

Avec notre envoyée spéciale à Cologne, Anastasia Becchio

Au milieu d’une scène en forme de kiosque à musique, sur un tapis d’herbe synthétique, Robert Habeck, le co-président des Verts annonce une nouvelle ère politique aux quelques centaines de personnes, militants ou sympathisants du parti écologiste venus l’écouter.

Des militants convaincus par une alliance SPD-Verts

Dans l’assistance, Michael Basten acquiesce. Il en est persuadé : Les Verts joueront un rôle important dans le prochain gouvernement. « Nous avons l’opportunité de nous attaquer à de nombreux dossiers, comme les problèmes sociaux, mais aussi le réchauffement climatique, qui exige des réponses maintenant et non pas dans cinq ou dix ans. Et tout cela, je pense que ce sera plus facilement réalisable avec le SPD qu’avec les conservateurs. Mais plus le parti récoltera de voix, plus ce sera réalisable. »

Une analyse que partage Timon Marland, secrétaire général des jeunes socialistes de Cologne : « De nombreux points de nos programmes sont semblables. Je pense que Les Verts sont un partenaire naturel pour avancer sur les questions sociales ou sur le climat. J’ai le sentiment que ce sont les meilleurs partenaires que l’on puisse avoir. »

Pour autant, aux vues des enquêtes, il faudra sans doute un troisième parti pour former une coalition. Les libéraux du FDP ou la gauche Die Linke sont régulièrement évoqués. La question divise au SPD comme chez Les Verts.

►À lire aussi : En Rhénanie, les contradictions de la politique environnementale

