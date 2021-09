Espagne: à Madrid, un nouvel arrêté du maire, favorisant la pollution, crée la polémique

Le récent maire de Madrid, le conservateur José Luis Almeida, entend détricoter la mesure phare de sa prédécesseure Manuela Carmena, proche de la gauche de Podemos : cette dernière avait mis en place un plan de « non contamination » au centre de Madrid, « Madrid Central », très restrictif. À partir de ce mercredi 22 septembre, entre en vigueur un nouveau plan, « Distrito Central », bien plus compréhensif avec les commerçants, mais aussi plus polluant.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Auparavant, cela s’appelait Madrid Central, cela s’appelle désormais Distrito Central. Ce n’est pas qu’un ravalement de façade d’un projet pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. C’est un changement substantiel. Jusqu’alors, avec ce qu’avait décidé l’ancienne maire, il était très difficile de pénétrer dans ce qu’on appelle la manzana, c’est-à-dire la partie centrale de la capitale. Il y a désormais une différence de taille : les 15 000 commerçants de ce centre, qui ne pouvaient plus entrer avec leur véhicule, peuvent désormais le faire. Comme par le passé, d’où la colère de nombreux riverains. À l’instar de Celia, postière : « Pour nous, la situation antérieure était très bonne. Il y avait moins de trafic, de nombreux véhicules contaminants ne pouvaient pas entrer, et on sentait vraiment les progrès dans les circulations et la pollution. Là, on est revenu à la case départ. Comme s’il n’y avait pas de règle. »

L’irritation de Celia et bien d’autres tient à la sensation que le nouveau maire de la capitale, José Luis Martinez-Almeida, se sent très concerné par le commerce, mais très peu par l’environnement. Mais d’autres, comme Tatiana, retraitée, sont favorables au nouveau plan. « Moi cela me parait très bien, car cette mesure réactive le commerce. Chose d’autant plus importante en période de post-pandémie. Cela va aider les commerçants et faciliter l’accès des marchandises. »

Reste à voir si à une majorité de Madrilène se montrent satisfaits ou mécontents de la nouvelle situation.

