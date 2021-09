Hongrie: un sommet démographique mondial pour booster la politique nataliste du pays

Faire des enfants plutôt que d’accueillir des migrants, c’est le credo du Premier ministre hongrois Viktor Orbán, qui organise un sommet démographique international, ce jeudi 23 septembre à Budapest. Objectif : promouvoir la famille traditionnelle. Un modèle menacé, selon le leader souverainiste hongrois, par des forces politiques qui veulent remplacer la population européenne. C’est le quatrième sommet de ce type organisé par son gouvernement.

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

Promouvoir la famille, c’est aussi un moyen de relever un autre défi pour la Hongrie, pays de moins de 10 millions d’habitants (9,7 millions) : les Hongrois ne font pas assez d’enfants. Pour y faire face, Viktor Orbán mène une politique volontariste pour encourager la natalité.

Pour inciter les Hongrois à faire plus d’enfants, le gouvernement a mis en place toute une batterie de mesures. Les allocations familiales ont doublé, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants ont droit à une aide sociale, et les femmes qui ont quatre enfants ne paient plus du tout d’impôt. Surtout, il y a ces prêts subventionnés d’environ 30 000 euros, pour les familles qui veulent s’agrandir et acheter un logement. Après le troisième enfant, les mensualités du prêt sont automatiquement effacées. Plus de 100 000 familles ont déjà bénéficié de ce dispositif.

Marion Maréchal-Le Pen et Éric Zemmour invités

Selon le gouvernement, cette politique porte ses fruits. Le nombre de mariages a augmenté de 45%, et le taux de fécondité, qui était l’un des plus bas d’Europe, se rapproche de la moyenne européenne. Il est passé de 1,2 par femme en 2010 à 1,55 aujourd’hui. Mais il est encore trop bas pour assurer le renouvellement des générations.

Les critiques font valoir que si la Hongrie se dépeuple, c’est parce qu’un million de Hongrois a quitté le pays. Pour chercher un job mieux payé dans l’Europe de l’Ouest, ou parce qu’ils ne supportent plus le régime autoritaire de Viktor Orbán. Pour ce sommet, le Premier ministre a invité des personnalités qui partagent ses idées – notamment Marion Maréchal-Le Pen et Éric Zemmour, et l’ancien vice-président américain Mike Pence, connu pour ses positions pro-vie. Les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène seront également présents.

