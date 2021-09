Lituanie: l’État déclare la guerre aux téléphones chinois

Les autorités ont demandé aux Lituaniens de se débarrasser de téléphones de fabrications chinoise. Selon une enquête menée par le Centre national de cybersécurité, elles les accusent de présenter des risques de cybersécurité, dans un contexte où les relations entre la Chine et la Lituanie sont passablement mauvaises.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Les reproches faits à l’égard de trois marques chinoises de téléphones fonctionnant avec la 5G sont sérieux. Ces téléphones sont équipés d’un système de censure des contenus. Ils rendent possible la collecte de données personnelles ou peuvent rediriger les utilisateurs vers des magasins d’applications tiers contenant des programmes malveillants.

Le vice-ministre de la Défense, qui a présenté les résultats, a donc demandé aux Lituaniens de ne plus en acheter et même de s’en débarrasser au plus vite. La question est d’autant plus sensible que de nombreuses institutions publiques ont fait l’acquisition par milliers de ces téléphones, car ils coûtaient moins cher. Un projet de loi devrait bientôt interdire leur achat.

Cette enquête est publiée, alors que les relations entre la Chine et la Lituanie sont tendues depuis plusieurs mois. En juillet, l’annonce de l’ouverture d’une représentation de Taïwan dans le pays balte a fait déborder le vase de la patience chinoise. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs et les relations commerciales sont désormais au point mort.

