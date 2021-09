Ukraine: le conseiller du président Zelensky échappe à une tentative d'assassinat

Serhiy Chéfir, premier conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a été visé par un attentat ce mercredi 22 septembre. Son chauffeur a été blessé dans l'attaque. À Kiev, c'est la stupeur.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan

C’est à 10 h ce mercredi matin, dans une bourgade proche de Kiev, que la berline Audi de Serhiy Chéfir a soudain été arrosée par un fusil mitrailleur, au calibre de 7,62 mm. Dix impacts ont été relevés sur la carrosserie du véhicule, le conseiller de Volodymyr Zelensky n’a pas été touché mais son chauffeur est sérieusement blessé, bien que sa vie ne soit pas en danger.

La procureure générale d’Ukraine s’est rendue sur les lieux et des poursuites ont été immédiatement ouvertes pour tentative de meurtre. Les événements se sont déroulés alors que le président Volodymyr Zelensky et une grande partie de son équipe sont actuellement en déplacement à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU.

Un message directement adressé au président ukrainien

Cependant, le porte-parole de la présidence a immédiatement réagi et a déclaré que les commanditaires seront châtiés, et que cet acte ne changera pas la politique de désoligarquisation engagée par Zelensky.

Car il ne faut pas se tromper : cet acte d’intimidation est un message directement adressé au président ukrainien, qui, pressé par ses partenaires occidentaux, met la pression sur les oligarques.

En effet, cette semaine, le Parlement doit étudier un texte de loi visant à réduire l’influence des oligarques en Ukraine, or Serhiy Chéfir, visé ce matin, est l’agent de liaison entre Zelensky et les oligarques du pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne