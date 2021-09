Après les élections législatives, la Russie se réveille en pleine vague de Covid-19

Le métro de Moscou, capitale de la Fédération de Russie, en août 2021. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Avec 820 morts en 24 heures et moins de 30% de la population vaccinée, la Russie peine à limiter les conséquences du Covid. En cause, un manque de volonté politique étroitement lié aux échéances électorales. Selon les chiffres officiels, plus de 201 000 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie.