L’Union européenne veut renforcer la confiance avec les États-Unis

Le haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borell, rencontre le secrétaire d'État américain Antony Blinken, en marge de la 76e Assemblée générale de l'ONU, le 22 septembre 2021, à New York. AFP - JASON DECROW

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La conversation très attendue entre Emmanuel Macron et Joe Biden a débouché sur un communiqué commun très conciliant. Une semaine après l’annonce fracassante de l’alliance tripartite Aukus entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, les présidents français et américain ont renoué le dialogue et le résultat laisse augurer une coopération renforcée. Cette coopération doit concerner aussi l’Union européenne, évoquée à plusieurs reprises dans la déclaration commune, selon le chef de sa diplomatie Josep Borrell.