Les Britanniques subissent une hausse brutale du prix du gaz après des faillites de fournisseurs

L'usine thermale de gas, dans l'île britannique de Grain, le 21 septembre 2021. © Daniel Leal-Olivas, AFP

Texte par : RFI

Le prix de l’électricité grimpe et comme conséquence, de plus en plus d’entreprises dans l’énergie font faillite au Royaume-Uni. 1,5 million de foyers sont touchés et vont devoir se tourner vers d’autres fournisseurs. En conséquence, la facture pourrait augmenter sérieusement.