Merkel, l'heure du bilan: à Cologne, la concrétisation d'une politique migratoire assumée

Angela Merkel, la chancelière qui a agi avec humanité en pleine crise migratoire ? À quelques jours de son départ du pouvoir, les Allemands n'ont pas oublié la phrase « Wir schaffen das ! », (« Nous allons y arriver ! ») qu'elle prononça quand elle décida d’ouvrir les frontières du pays aux migrants. Pour les uns, une fierté, pour les autres une trahison. Reportage.

De notre envoyée spéciale,

Le 31 août 2015, en pleine crise migratoire européenne Angela Merkel ouvre les frontières allemandes aux réfugiés. Un élan de générosité et de solidarité voit le jour dans la société allemande. De nombreuses personnes se mobilisent. Ils font des dons. Ils s’impliquent sur le terrain. Pour Birte Lange du Kölner Flüchtlingsrat, une ONG à Cologne qui fournit une aide juridique aux réfugiés, cette culture de l’accueil a été primordiale durant cette période : « De nombreux bénévoles nous ont aidés, à accueillir les personnes dans les gares, les aéroports, leur donner des tickets de train. Ici, en Rhénanie, les formalités se faisaient à Dortmund, et non à Cologne, car c’était le Länd qui était compétent et non la municipalité. Ils ont aidé à pré-enregistrer les demandes d’asile. On avait besoin de personnes qui parlent arabe. »

Mais lors de la Saint-Sylvestre cette même année, toujours à Cologne, une série d’agressions sexuelles offre aux détracteurs d'Angela Merkel une occasion en or de critiquer cette décision. Le parti anti-migrants et islamophobe AfD pointe du doigt une immigration incontrôlée et surfe sur une méfiance grandissante à l’égard des réfugiés. Mais pour les acteurs sur le terrain comme Bikup, cela a été l’occasion d’apporter encore plus « d'engagement et plus d'accent au soutien » à ces personnes, explique Varinia Fernanda Morales, la directrice de cette structure qui promeut l’intégration des réfugiés par l’apprentissage de la langue et qui les forme à la médiation linguistique et culturelle.

La place de la Gare de Cologne, là où ce sont passés les évènements de la Saint-Sylvestre 2015. Six ans après on ne connaît pas encore la gravité des faits commis, ni l'identité des agresseurs. © Patricia Blettery/RFI

L'obtention d'un permis de travail, une démarche longue et pénible

R. est Bangladais. Lui, sa femme et sa fille sont arrivés en 2011 via l’Inde et la Turquie. Leur point d’arrivée : Munich, puis Bielefeld, et enfin Cologne. Ils font une demande d’asile formelle auprès de l’Office fédérale des migrations et des réfugiés (BAMF) et obtiennent par ce biais leurs premiers cours d’allemand. Chaque immigré y a droit. C’est la mesure principale d’intégration en Allemagne. Elle permet d’obtenir un niveau B1 et ainsi devenir indépendant et se débrouiller seul pour chercher du travail, faire ses courses, élever ses enfants et interagir en société. Elle est accompagnée d’un cours d’orientation pour se familiariser avec les lois du pays, son histoire, sa culture.

C’est la partie la plus valorisante. Le reste s’avère pénible et décourageant : les recherches de documents pour prouver son identité, les interrogatoires pour raconter son histoire, les démarches pour trouver un logement décent et quitter le centre d’hébergement... R. et sa famille seront déboutés plusieurs fois du droit d'asile et mettront en effet neuf ans à obtenir un permis de séjour provisoire (Duldung), épaulés tout de même par une famille franco-allemande qui tente d’alléger la lourdeur du parcours.

Centre d'hébergement pour migrants à Cologne. © Patricia Blettery/RFI

Miser sur la maîtrise de la langue allemande

C’est dans l'échange, le dialogue que réside la réussite d’une trajectoire d’asile. Bikup en est persuadé. Son postulat de base : les exilés peuvent devenir des intermédiaires capables de désamorcer des incompréhensions culturelles et ainsi faciliter l’accès aux dispositifs d’insertion d’autres migrants. En 2015, ce sont surtout des réfugiés venus du Moyen-Orient et notamment de Syrie, d’Iran et d’Afghanistan qui arrivent sur le sol allemand. « Les préjugés existent de chaque côté. Et le médiateur est là pour instaurer le dialogue. Les incompréhensions, les logiques sont différentes selon la région d’origine, la langue, la religion », explique Yann Pouget qui a travaillé plusieurs années chez Bikup en tant que formateur en éthique de l'interprétariat. D’où, la nécessité d’une personne qui fasse le lien pour aider à résoudre les difficultés rencontrées au quotidien : quels sont les papiers à remplir pour une domiciliation ? Pourquoi une famille refuse d’envoyer sa fille à la piscine dans le cadre de l’école ? Comment aider un soignant à comprendre le patient ? Quels sont les traumatismes vécus durant le voyage ?

Ceux qui ont accès à ces cours proposés par Bikup - et qui complètent le parcours d’intégration offert par le BAMF- possèdent ou non le statut de réfugié. Ils ont un permis de séjour ou pas, mais résident en Allemagne, se débrouillent bien en allemand, mais doivent trouver un travail. Ils suivent donc des cours qui vont les former au métier d’interprète-médiateur. 82 à 85% des personnes qui y sont passées ont trouvé du travail. La plupart deviennent free-lance dans tous les organismes qui en ont besoin. D'autres trouvent des emplois fixes dans des institutions, car la demande est forte dans la région.

L'Allemagne dépendante de l'immigration

En effet, la Rhénanie-du-Nord–Westphalie est un grand land d’immigration et doit donc composer avec ces réfugiés qui sont là et font partie de la réalité de la vie en Allemagne. Elle a donc noué des partenariats pour que ces médiateurs soient présents dans de nombreux secteurs, comme la police, la justice, les hôpitaux, dans les foyers pour jeunes, dans les écoles, les crèches de la ville de Cologne, mais également aux côtés des travailleurs sociaux. Une victoire pour cette structure qui « souhaite offrir les outils nécessaires aux nouveaux arrivés afin qu'ils puissent participer activement à la société », explique Varinia Fernanda Morales qui l’a fondée.

L’Allemagne est depuis longtemps un pays structuré par l’immigration, 26% de la population a au moins un parent né à l’étranger. Mais elle l’a accepté depuis peu. En mars 2020, une nouvelle loi est entrée en vigueur pour pallier le manque de main d'œuvre et faciliter la demande d’un permis de travail et l’installation dans le pays à des étrangers disposants de certaines qualifications.

