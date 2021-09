À la Une: Quelle politique allemande dans les Balkans après Merkel?

Publicité Lire la suite

Elle s’est rendue en Serbie et en Albanie pour son dernier voyage officiel à l’étranger. Angela Merkel a toujours affirmé son attachement à l’intégration européenne des Balkans, et s’est opposée à tous projets de partage territorial du Kosovo. Mais la chancelière n’a-t-elle pas soutenu les régimes autoritaires, les « stabilocraties » de la région ? Et après elle, quelle sera la politique de l’Allemagne ? Bilan et perspectives.

Toute la crème de l’extrême droite mondiale s’est réunie jeudi et vendredi en Hongrie à l’invitation du maître de cérémonie Viktor Orbán, pour le « 4e Sommet démographique de Budapest ». Milorad Dodik, Janez Janša et Aleksandar Vučić ont fait le déplacement et croisé Éric Zemmour ainsi que Marion Maréchal.

Un nouveau site « fermé et à accès contrôlé » a accueilli le 20 septembre les premiers réfugiés de l’île de Samos. Quatre autres centres de ce type, ultra modernes et ultra surveillés, doivent voir le jour à Chios, Leros, Lesbos et Kos, le tout grâce à des financements de la Commission européenne. Reportage.

Nouvelle escalade à la frontière entre le Kosovo et la Serbie

Appliquant sa « politique de la réciprocité », qui vise à reproduire en miroir ce que la Serbie impose au Kosovo dans tous les domaines, le gouvernement d’Albin Kurti impose depuis lundi aux véhicules serbes des plaques temporaires kosovares quand ils entrent au Kosovo. En riposte, des Serbes ont bloqué plusieurs routes près du poste-frontière de Jarinje. Pristina et Belgrade concentrent leurs forces spéciales près de la frontière.

Deux journalistes et un activiste ont encore, récemment, été tabassés par la « mafia du bois » pendant le tournage d’un documentaire sur la déforestation illégale en Roumanie. Ce n’est pas la première fois : des gardes forestiers sont morts pour avoir tenté de s’opposer au pillage des forêts roumaines. Les dernières grandes forêts primaires d’Europe sont en train d’être décimées, mais personne ne semble en mesure d’arrêter les destructions. C’est que tout le monde profite du « système », des politiciens locaux jusqu’à l’Union européenne, en passant par les multinationales. Anatomie d’un écocide.

Dans le très beau Réconciliation, Prix du meilleur documentaire balkanique au dernier Dokufest de Prizren, la réalisatrice slovène Marija Zidar suit deux familles du nord de l’Albanie, brisées par le terrible assassinat de Gjyste, une fille de 18 ans. Elle raconte l’histoire d’un pays en transition, dans lequel différents systèmes de valeurs entrent en collision. Rencontre.

