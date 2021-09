Arrestation de Carles Puigdemont: les indépendantistes clament leur colère à Barcelone

Carles Puigdemont a été arrêté ce jeudi soir 23 septembre à son arrivée en Sardaigne. L'ancien président de la Catalogne est toujours poursuivi par Madrid pour son rôle dans la tentative de sécession en 2017. Cette arrestation a provoqué la colère des indépendantistes catalans en Espagne. Devant le consulat d’Italie, certains d'entre eux ont manifesté leur colère.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Barcelone, Élise Gazengel

Les réactions ne se sont pas fait attendre en Catalogne, malgré l’heure tardive, jeudi soir, peu avant 23 heures, lorsqu’on a appris l'arrestation de Carles Puigdemont.

Les indépendantistes, surpris et indignés, ont appelé à manifester dès ce vendredi matin 24 septembre, face au consulat italien de Barcelone, qui est depuis protégé par la police catalane.

Depuis le milieu de la matinée, quelques centaines d’indépendantistes sont rassemblés pacifiquement. Ils réclament la libération de l’ex-président catalan. Selon eux et d'après l’équipe juridique de Puigdemont, cette arrestation est illégale, car le mandat d’arrêt européen est suspendu par la justice européenne.

► À lire aussi : Espagne: l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont arrêté à son arrivée en Italie

Dans l'attente de la décision du juge

C'est désormais le début d'un nouvel imbroglio judiciaire. Tous attendent maintenant de savoir quelle sera la décision du juge italien, qui devait entendre Puigdemont dans l'après-midi.

L’avocat du Catalan se dit confiant et mise sur une libération immédiate, mais le magistrat pourrait décider de poursuivre le processus d’extradition en Espagne. Cette décision, dans tous les cas, pourrait prendre des jours, voire des semaines. Et d’ores et déjà, ici, de nouvelles manifestations indépendantistes sont prévues ce vendredi soir et ce week-end à Barcelone.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne