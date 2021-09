Législatives en Allemagne: la défense du climat au cœur de la campagne

À deux jours des législatives, les rassemblements pour le climat prennent un tour particulier en Allemagne, vendredi 24 septembre. La question du réchauffement climatique a été très présente dans la campagne et les militants entendent maintenir la pression jusqu’à dimanche et bien au-delà. Quelque 450 manifestations sont organisées à travers le pays. À Cologne, les manifestants ont reçu la visite d'Annalena Baerbock, la candidate verte aux législatives.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Cologne, Anastasia Becchio

Annalena Baerbock prend le temps de plaisanter avec les enfants présents en nombre au départ de l’un des cortèges de vendredi. La candidate des Verts est accueillie par les applaudissements des militants du parti écologiste, sur la pelouse de l’université de Cologne. « Chaque voix pour les Verts est une voix en faveur d’un gouvernement qui s’engage pour le climat », déclare-t-elle.

Si les sondages donnent les Verts en troisième position, quel que soit le parti gagnant dimanche, il aura du mal à se passer des écologistes. Iouri, 24 ans, étudiant en droit, s'en réjouit : « On sent que quelque chose peut se passer s'il y a d'autres partis au pouvoir : Die Grünen (Les Verts), et aussi le SPD, qui ont quand même un meilleur programme par rapport au climat. Mon espoir est qu'ils changent quelque chose. »

Die Wahl am Sonntag ist eine Klimawahl. So wie in Köln gehen heute deutschlandweit zehntausende Kinder, Jugendliche und Menschen jeden Alters beim #Klimastreik auf die Straße und machen deutlich: Sie wollen den Aufbruch, weil sie wissen, dass es um unser aller Zukunft geht. pic.twitter.com/ii8eEJ79Q1 — Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 24, 2021

« Le changement est extrêmement nécessaire »

Les militants de Fridays for future, organisateurs de la marche, soulignent qu’aucun des partis en lice n’a de programme suffisamment ambitieux pour satisfaire aux exigences des accords de Paris… même les Verts. Moritz Böll, de Students for Future, explique : « Nous nous réjouissons que les Verts montrent qu’ils prennent le sujet au sérieux, mais nous trouvons hypocrite que leur programme ne soit pas conforme aux accords de Paris. Notre rôle à nous est de porter ce thème dans la rue. La balle sera dans le camp des Verts à l’issue des élections. »

De leur côté, les militants du climat entendent maintenir la pression, bien au-delà de l’élection de dimanche. En cette journée de mobilisation en Allemagne, la militante suédoise Greta Thunberg s'est exprimée lors d'un rassemblement à Berlin. Elle n'a pas manqué d'évoquer le scrutin imminent :

Il est plus clair que jamais qu'aucun parti ne formule des propositions suffisantes. Elles ne sont même pas en mesure de satisfaire la moitié des exigences de l'accord de Paris. Oui, c'est essentiel de voter, mais ça ne suffit pas. Pour sauver la planète Terre, nous devons être des citoyens actifs et descendre dans la rue comme nous le faisons aujourd'hui. Nous devons devenir des activistes du climat et demander un véritable changement. Car le changement n'est pas seulement possible, il est extrêmement nécessaire. Mais si suffisamment de personnes demandent le changement, il se produira, le jour des élections ou un autre jour. C'est pourquoi nous devons continuer à nous battre.

► À écouter aussi : Le climat, enjeu incontournable de l’après-Merkel

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne