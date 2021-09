Législatives en Allemagne: les électeurs d'origine africaine tentés par l'abstention

J-2 avant les législatives de ce dimanche 26 septembre en Allemagne. Les candidats des partis tiennent leurs derniers grands rassemblements à travers le pays. Plus d'un million de personnes d'origine africaine vivent en Allemagne, certaines depuis de nombreuses années. Mais une bonne partie d’entre elles n’ira pas voter dimanche.

Avec notre envoyée spéciale à Cologne, Anastasia Becchio

Dans les locaux de l’association Promo Guinée Africa dans le quartier multiculturel et branché d'Ehrenfeld, l’élection de ce dimanche n’est pas au cœur des discussions. Son président, Amadou Touré, installé en Allemagne depuis douze ans, ira voter, contrairement à beaucoup d’autres Africains vivant ici.

« Les politiciens proposent très peu pour les étrangers dans leur programme, explique-t-il. Les Africains, nous cherchons toujours quelqu’un qui pourra changer nos vies. Mais ici, SPD ou CDU, la machine tourne, on ne voit aucun changement. »

L'association Afrika-Verein, qui promeut le dialogue entre l'Afrique et l'Allemagne, a étudié les programmes des partis. Résultat : aucune proposition concrète pour le continent.

Un seul élu d'origine africaine au Parlement

Willy Kamdje, à la tête d’une autre ONG d’aide aux migrants, considère qu’il faut sensibiliser les minorités à la politique : « Nous sommes une petite minorité, nous ne pouvons rien changer au fait, à la donne. Mais je me dis qu’à la fin, nous devons un peu plus nous informer, parce que les dernières années ont montré que dans le Bundestag [le Parlement fédéral allemand, NDLR], il y a beaucoup d’étrangers aussi qui s’intègrent, différentes couleurs de peau, et c’est déjà une amélioration. »

Le député social-démocrate Karamba Diaby est le seul élu d'origine africaine né en Afrique, qui siège au Parlement à Berlin. Seuls 8% des membres du Bundestag sont d’origine étrangère.

