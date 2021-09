Quelle coalition pour le futur chancelier allemand?

Olaf Scholz, candidat du SPD, a clairement dit sa préférence pour une alliance ancrée plus à gauche avec les Verts, attendus autour de 16%.

Dans deux jours, les Allemands se rendent aux urnes pour l'un des scrutins législatifs les plus indécis de leur histoire récente. C'est la fin de l'ère Merkel et l'ouverture d'un nouveau chapitre politique à suspense, car le scrutin semble très ouvert. Il n'y a qu'une certitude : le prochain chancelier devra former un gouvernement de coalition.

On peut d'emblée écarter le scénario de 1957, la seule fois où une formation allemande s'est imposée à la majorité absolue. À l'époque, c'était la CDU de Konrad Adenauer, mais ce triomphe ne s'est jamais reproduit dans l'histoire de l'Allemagne.

Depuis 65 ans, tous les dirigeants allemands, de Ludwig Erhard à Angela Merkel, se sont appuyés sur une coalition pour gouverner. L’équipe de la chancelière sortante, le gouvernement Merkel IV, reposait ainsi depuis 2018 sur la GroKo, la grande coalition qui réunit traditionnellement les deux principales formations du pays : les chrétiens-démocrates de la CDU-CSU, d’orientation conservatrice, et les sociaux-démocrates du SPD, plus à gauche et considérés comme progressistes. Après de longues négociations, c’est seulement à condition de respecter les lignes rouges tracées par les sociaux-démocrates qu’Angela Merkel a pu se maintenir à la chancellerie.

En route vers une nouvelle grande coalition ?

Peut-on envisager, à l’issue du scrutin de dimanche, une nouvelle GroKo avec les mêmes partis au pouvoir mais un nouveau chancelier ? Jusqu'ici, c'est une hypothèse dont on parlait peu, mais qui semble tout à fait plausible, à condition de déterminer quel sera le parti majoritaire au sein de cette alliance. Imaginons qu'Olaf Scholz, le social-démocrate, qui reste le mieux placé dans les sondages, permette à son parti, le SPD, de gagner ces élections. Si les deux grandes formations allemandes, le SPD et la CDU réunissent à elles deux assez de suffrages, l'Allemagne peut se retrouver d’ici Noël avec une nouvelle Große Koalition, mais version 2021. À savoir Olaf Scholz comme chancelier social-démocrate, et une CDU qui resterait au gouvernement en tant que parti minoritaire.

D’après les dernières projections, c’est numériquement possible, même si, politiquement, souligne Eric-André Martin, le secrétaire général du Comité d’études des relations franco-allemandes de l’IFRI, c’est loin d’être la solution miracle pour les sociaux-démocrates s’ils parviennent à s’imposer aux législatives. « Au fil des différents gouvernements Merkel, le SPD a été quelque part écrasé par les grandes coalitions, il a perdu beaucoup d’électeurs, puisque le mérite de la gestion des affaires est allé à la CDU et à la chancelière. Donc, il a besoin, s’il arrivait en tête, d’offrir une nouvelle combinaison politique, plutôt que de retourner dans une grande coalition avec la CDU. »

Les ingrédients de cette nouvelle recette ? Difficiles à deviner. On sait au moins que le futur exécutif n’intégrera pas l’AFD, l’extrême-droite allemande, qui, en raison de l’histoire nationale, fait l’objet d’un véto absolu. Mais dans le paysage politique, il reste trois formations importantes : les Verts, qui ont fait une percée électorale cet été avant de s'essouffler, les libéraux et l'extrême-gauche. Et toutes les combinaisons sont possibles.

Si l’on se place toujours dans ans l'hypothèse où les sociaux-démocrates sortent en tête des élections, ils pourraient, par exemple, avoir envie de former une coalition très politique, avec les Verts et le parti de gauche radicale Die Linke, on a déjà vu une telle alliance au niveau régional en Allemagne. Est-ce pensable au niveau fédéral ? « Je ne pense pas, répond Isabelle Bourgeois, du centre de réflexion Tandem Europe. C’est quand même très délicat de travailler avec Die Linke parce qu’ils sont à la limite de la constitutionnalité. Ils défendent un modèle révolutionnaire, marxiste, qui est incompatible avec l’économie sociale de marché. Et dans les sondages, ils sont assez bas, aux alentours de 6%. Donc, ils pourraient entrer au Parlement, mais ça ne suffira pas pour faire un gouvernement. »

Les Verts et le SPD, futurs alliés politiques

Avec Die Linke, il y aussi un gros problème de politique étrangère, puisque ce parti d'extrême-gauche réclame, par exemple, que l'Allemagne sorte de l'Otan. Ce n'est pas du tout la ligne des sociaux-démocrates et cela promet d’intenses discussions si le SPD d’Olaf Scholz se lance dans cette aventure.

Il peut aussi parler avec les libéraux du FDP, mais là encore, il faudra surmonter des obstacles considérables, car, contrairement aux engagements du SPD, le Parti libéral-démocrate ne veut pas entendre parler de hausses d'impôts ou d'encadrement des loyers.

Un seul point semble acquis : s’ils l’emportent, les sociaux-démocrates vont en premier lieu se rapprocher des Verts, qui partagent leurs orientations sur les questions sociales comme la hausse du salaire minimum ou la politique familiale. Pour le reste, le casse-tête ne fait que commencer.

