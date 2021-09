Royaume-Uni: les travaillistes ouvrent leur congrès annuel sur fond de divisions

La gauche anglaise peine à exister. Ce samedi 25 septembre, c’est le début du congrès annuel des travaillistes. Elle a lieu à Brighton dans le sud de l’Angleterre. Le chef du parti, Keir Starmer, va devoir trouver son « leadership » dans un parti divisé.

Glorifier la famille, rendre le travail plus rémunérateur et le sécuriser, améliorer le service public. Dans l’essai La route à suivre publié juste avant le congrès, Keir Starmer expose sa vision en 14 000 mots. Une vision que même sa propre famille politique qualifie de « vague ». L’enjeu pour cet homme de 59 ans, élu il y a un an et demi, est de fédérer son parti.

Il a hérité, en plein premier confinement, d'un parti très divisé, indécis sur le Brexit et son positionnement politique, englué dans des accusations d'antisémitisme chronique et accablé par la débâcle aux législatives de 2019 - son pire score en 85 ans.

Si au début, les attaques régulières contre la gestion erratique de la pandémie par le gouvernement ont permis à l'austère Keir Starmer d'asseoir sa crédibilité dans l'arène politique, la tendance s'est rapidement essoufflée face à un Boris Johnson auréolé d'une campagne de vaccination réussie et d'un Brexit enfin réalisé.

Difficile donc pour lui de trouver sa place. Il doit se différencier du parti conservateur au pouvoir et faire oublier Jérémy Corbyn. Cet ancien chef du Labour, très à gauche, défendait une ligne claire, mais considérée comme trop radicale.

Face à la menace d'une crise hivernale du carburant et à la suppression de l'augmentation de 23 euros du crédit universel, Starmer le modéré cherche à offrir au pays une alternative « crédible », comme il dit. Il doit présenter mercredi 29 septembre un discours censé clarifier sa ligne, peu comprise des électeurs.

« Les gens ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir (...), ce qu'il défend ou propose », souligne auprès de l'AFP Steven Fielding, professeur d'histoire politique à l'université de Nottingham.

Cette année, les municipales ont été un échec pour le parti travailliste. Les prochaines élections nationales auront lieu en 2024. Il reste trois ans à Keir Starmer pour renverser la tendance, après dix ans de défaites électorales.

