En Lituanie, la diaspora biélorusse se penche sur l'avenir de son pays

L'opposante biélorusse, Svetlana Tikhanovskaïa, lors d'un rassemblement à Bruxelles, en décembre 2020 (image d'illustration). Getty Images - Thierry Monasse

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Une centaine de Biélorusses de l’étranger se sont réunis à Vilnius en fin de semaine autour de l'opposante Svetlana Tikhanovskaïa pour discuter de l’avenir de leur pays. Il y a un peu plus d’un an, Alexandre Loukachenko était réélu de manière frauduleuse et depuis la contestation citoyenne est réprimée de manière violente. Près de 700 opposants sont emprisonnés en Biélorussie et plusieurs dizaines de milliers de Biélorusses ont quitté leur pays.