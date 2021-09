L'Islande première nation en Europe à se doter d'un Parlement majoritairement féminin

Sur les 63 sièges du Parlement islandais 33 seront occupés par des femmes. Et si la coalition gouvernementale sortante, toujours majoritaire à l’issue des élections législatives de samedi va discuter de son avenir, c’est bien cette première historique en Europe qui fait la une.

Avec notre correspondant à Reykjavik, Jérémie Richard

Pour la première fois sur le continent européen, plus de la moitié d’un Parlement sera féminin. L’Islande dépasse cette barre symbolique avec un peu plus de 52% de ses élus à l’Althingi, la législature islandaise, qui sont désormais des femmes. La Suède était jusqu’à présent le Parlement le plus paritaire d’Europe avec 47% de députées.

Si d’autres pays du monde comme le Rwanda et Cuba font encore mieux, l’île nord-atlantique n’a pas de quotas légaux pour la représentation des femmes. Mais plusieurs partis ont instauré volontairement un nombre minimum de candidates.

Pionnière

Ce résultat n’est donc pas une surprise sur une île qui a longtemps été pionnière en matière d’égalité des sexes et de droits des femmes. L'Islande a été le premier pays à élire une femme présidente en 1980 ou encore plus récemment à légiférer sur la parité salariale, obligeant les entreprises à certifier que les écarts de salaires ne sont pas liés au genre depuis 2018.

Le petit pays nordique est considéré comme le plus égalitaire du monde depuis douze ans, selon un classement du Forum économique mondial.

