Les Suisses votent pour l'ouverture du mariage aux couples homosexuels

Les Suisses sont appelés aux urnes ce dimanche 26 septembre pour légaliser le mariage homosexuel. Le pays est l'un des derniers États occidentaux à ne pas l'avoir fait. Pourtant, la société suisse s'y prépare depuis des années, à l'image des catholiques-chrétiens. Les 10 000 membres de cette petite église progressiste acceptaient déjà la bénédiction des couples homosexuels. Ils viennent de dire oui au mariage pour tous.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Jean Lannoy l'affirme : « Ce que nous faisons depuis longtemps pour les couples hétéros, nous allons le faire aussi pour les couples homos. » Cela fait très longtemps qu'il est convaincu que le mariage pour tous doit être reconnu en Suisse.

Les couples homosexuels peuvent déjà nouer un pacte civil mais le nouveau texte prévoit que les couples de même sexe pourront adopter un enfant conjointement. Les couples de femmes pourront de surcroît recourir au don de sperme, un des points les plus controversés.

Ce prêtre de l'Église catholique-chrétienne a d'ailleurs voté pour que son église aille encore plus loin et marie religieusement les couples homosexuels. C'est désormais chose faite. Et il a déjà été approché par un couple de femmes. « J’ai été approché, mais j’ai mis l’épouse en attente parce que l’idée, c’est d’apporter quand même quelque chose qui correspond aux personnes. Donc, quand on a un rituel patriarcal, il faut en changer », estime-t-il. Exit le mari et femme, Jean Lannoy va devoir adapter la liturgie de l'Église pour coller au plus près de ce que vivent ces couples.

Sondages favorables

Stéfanie Arnold est particulièrement concernée puisqu'elle est homosexuelle, en couple et future prêtre de l'Église catholique-chrétienne. En effet, celle-ci autorise déjà les femmes dans le clergé et le mariage des prêtres. Mais la jeune femme a du mal encore à se dire qu'elle aussi pourrait passer devant et non plus derrière l'autel. En tout cas, tant que toute la Suisse n'aura pas dit oui au mariage civil pour tous. « Moi j’avais 15 ans quand j’ai eu mon coming out. Je n’avais pas pensé à me marier, ce n’était pas possible, témoigne-t-elle. Donc, je pense qu’au moment où on va voter oui, pour beaucoup de gens ce sera le début de la réflexion. »

Sauf énorme surprise, le vote paraît acquis avec environ 60% des Suisses favorables au texte, y compris chez les catholiques et les protestants.

