Élections allemandes: l’Union européenne dans l’expectative

Les Européens se posent beaucoup de questions sur l’équilibre avec les libéraux allemands (FDP); leur chef de file, Christian Lindner (notre photo), vise le ministère des Finances. Tobias Schwarz AFP

Les familles politiques européennes auxquelles appartiennent les libéraux, les Verts et les sociaux-démocrates ont été prompts à les féliciter pour leurs scores mais toutes ces familles politiques reconnaissent qu’il va falloir maintenant transformer l’essai. À travers l’Europe, les capitales sont, elles aussi, dans l’expectative puisque l’Allemagne, pays le plus riche et le plus peuplé de l’UE est le poids lourd de toutes les décisions européennes. Et dans les institutions européennes les hypothèses vont bon train sur les scénarios de coalitions possibles. Ce que l'on espère surtout à Bruxelles c’est la stabilité.