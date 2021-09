Éruption d'un volcan aux Canaries: répit ou fin de la coulée de lave ?

Le volcan Cumbre Vieja, entré en éruption il y a huit jours sur l'île espagnole de La Palma, a arrêté de cracher de la lave et des cendres, ce lundi 27 septembre. Mais les scientifiques invitent à la prudence.

« L'activité (du volcan) s'est sensiblement réduite ces dernières heures à La Palma », a tweeté l'Institut des Géosciences de Madrid, confirmant ainsi les informations de l'AFP.

Estamos muy vigilantes de la actividad del volcán de #LaPalma



No sabemos cómo va a evolucionar el sistema volcánico.



De momento la actividad se ha reducido notablemente pic.twitter.com/qfvXLWjivt — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) September 27, 2021

L'IGEO reste prudent toutefois :« Il faut rester très attentif à son évolution, car le scénario peut changer très rapidement » a-t-il ajouté. « Nous verrons comment cela évolue dans les prochaines heures ».

Pour le moment difficile de dire, même pour l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan) s'il s'agit d'un répit ou de la fin de l'éruption. Sur place, il n'y aurait donc plus de présence de lave rougeoyante. Et les habitants s'emploient à nettoyer les rues pleines de cendres. Jusque-là, les images impressionnantes montraient un couloir de lave orange expulsée par le volcan descendant et engloutissant sur leur passage plusieurs centaines de maisons.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, les habitants de plusieurs quartiers d'une commune de l'île ont été confinés en raison des craintes d'émanation de gaz toxiques que pourrait provoquer l'entrée de la lave dans la mer.

Le volcan Cumbre Vieja, est entré en éruption il y a huit jours. Près de 500 bâtiments ont été détruits par la lave qui recouvre plus de 212 hectares, dont de nombreuses plantations de bananes, selon les données du système européen de mesures géospatiales Copernicus. Il n'y a toutefois aucune victime.

Les deux précédentes éruptions à La Palma ont eu lieu en 1971 et 1949.

