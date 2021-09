Législatives en Allemagne: Moscou espère «la continuité» dans ses relations avec Berlin

En Russie, la presse se fait ce lundi largement l’écho des résultats des élections allemandes et de la période d’incertitudes qui s’ouvre. Même le Kremlin a eu, via son porte-parole, un mot pour le résultat du scrutin.

Le Kremlin dit suivre le processus électoral en Allemagne « avec attention ». Et pour cause : « Nous avons intérêt à ce que notre relation se poursuive et se développe davantage », a déclaré le porte-parole de la présidence russe.

Partenaire économique important, Berlin est souvent perçu en Russie comme « le leader informel de l'UE », rapporte notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri. La formule a encore été utilisée ce lundi matin dans la presse russe. Et si des hommes politiques allemands pro-Russes sont mis en difficulté, c’est à cause de Bruxelles, juge encore ce lundi un quotidien.

Les deux pays ne sont pas à l'abri de divergences, a encore souligné le Kremlin, « mais ils comprennent que les problèmes ne peuvent se résoudre que par le dialogue ». Empoisonnement et emprisonnement de l'opposant Navalny, ou encore crise ukrainienne et annexion de la Crimée, les tensions sont nombreuses entre l'Allemagne et la Russie, mais Angela Merkel et Vladimir Poutine ont toujours jugé avoir une vraie relation de travail.

Celle-ci est notamment illustrée par le gazoduc sous-marin Nord Stream 2. Les sociaux-démocrates allemands, membres du dernier gouvernement de coalition avec leur chef de file Olaf Scholz comme vice-chancelier et ministre des Finances, étaient d'ailleurs sur la même ligne qu'elle sur ce dossier. Au sujet de ce gazoduc dénoncé par de nombreux États européens et qui doit approvisionner l'Europe sous peu, le candidat du SPD a réaffirmé que Moscou avait donné des garanties qu'il ne servira pas d'arme énergétique.

