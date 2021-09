Défense: la France vend trois frégates à la Grèce

Ce partenariat s'inscrit en parfaite en cohérence et dans le plein respect de nos engagements à l'UE et à l'Otan, en en renforçant l'effectivité pour la protection de nos territoires et en nous permettant d'agir plus efficacement, de manière plus coordonnée ensemble pour la paix et la sécurité en Méditerranée, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Balkans. il contribue ainsi à l'indépendance de l'Union européenne.