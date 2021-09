La situation à Idlib au centre d'un nouveau tête à tête entre Poutine et Erdogan

Vladimir Poutine et Tayyip Erdogan se serrent la main lors d'une conférence de presse suite à leurs entretiens à Moscou, le 5 mars 2020. REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Il y a un an et demi, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan s’étaient retrouvés à Moscou pour apaiser les tensions en Syrie. La question sera au centre d'une nouvelle rencontre à Sotchi ce mercredi.