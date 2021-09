Royaume-Uni: Keir Starmer promet aux travaillistes le «retour aux affaires»

À Brighton, dans le sud de l'Angleterre, le Congrès annuel du Labour s'est terminé ce mercredi sur un discours de son chef, Keir Starmer.

En raison de la pandémie, c'était la première fois que Keir Starmer, élu l'année dernière, s'adressait en personne aux militants, rapporte notre envoyée spéciale à Brighton, Claire Digiacomi. Pendant plus d'une heure, le chef de l'opposition a d'abord voulu dire qui il est, lui que certains, au sein même de son parti, trouvent trop effacé, pas assez affirmé. Il a raconté son parcours, construit autour de ses deux piliers, « le travail » – il était avocat – et « la famille », sa mère infirmière et son père fabricant d’outils.

Keir Starmer a aussi dévoilé quelques propositions : le recrutement de milliers d'enseignants, un meilleur accès aux soins psychologiques. Des annonces en réponse à une autre critique qui lui est faite, celle de ne pas être assez clair sur ses ambitions. Avec lui, les travaillistes seront « de retour aux affaires », a-t-il promis, sur le climat, l’emploi, mais aussi l’économie, car une « bonne société » est compatible avec une « économie forte », dit-il.

L'enjeu de ce discours était de tester la capacité du leader à tirer profit des déboires du Premier ministre Boris Johnson. Keir Starmer n'a donc pas hésité à taper sur le gouvernement, « perdu dans les bois », selon lui, en pleine pénurie d'essence. Il a accusé Boris Johnson d'être « un illusionniste » qui, maintenant que le Brexit a été réalisé, n'a plus aucun tour en poche, a-t-il accusé. Or, « cette période demande un leader responsable avec des valeurs claires », a-t-il dit.

Interrompu à plusieurs reprises par des spectateurs travaillistes en colère, le chef du Labour ne s'est pas étendu sur les divisions au sein de son parti. Ce qui importe pour lui, avant l'unité, c'est que son camp accède au pouvoir aux prochaines élections en 2024. « Jamais, sous ma direction, nous ne nous présenterons à une élection avec un programme qui ne constitue pas un projet sérieux de gouvernement », a-t-il déclaré, évoquant ainsi, à demi-mots, la débâcle des législatives de 2019.

Keir Starmer s'est engagé à « réparer » les alliances internationales. Il a tenu également à affirmer son attachement à l'Otan.

