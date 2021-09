Éruption du volcan Cumbre Vieja aux Canaries: avancée de la lave dans la mer

La lave du volcan entré en éruption il y a 10 jours à La Palma continue de se déverser dans l'océan faisant craindre des émanations toxiques au contact avec l'eau.

L'avancée de la lave dans la mer a créé une sorte de péninsule qui « dépasse déjà les dix hectares », a expliqué jeudi à l'AFP le porte-parole de l'Institut volcanologique des Canaries (Involcan), David Calvo. Des mesures plus précises vont être réalisées dans les prochaines heures à l'aide de drones.

Le spectacle rare inquiète toutefois les habitants de l'île en raison des gaz potentiellement toxiques. « L'eau de mer est à un peu plus de 20 degrés et le magma à plus de 1 100 degrés » et leur rencontre « a pour effet un changement immédiat : le magma se solidifie et d'énormes quantités d'eau de mer s'évaporent, donnant lieu à des nuages qui contiennent du chlore », a expliqué à l'AFP Arnau Folch, vulcanologue au CSIC, le conseil supérieur de la recherche scientifique.

Afin d'éviter des intoxications, il a été demandé aux habitants de plusieurs quartiers de Tazacorte, commune où la lave s'est jetée dans la mer, de se calfeutrer chez eux et un périmètre de sécurité d'un rayon de 3,5 kilomètres a été mis en place ainsi qu'une zone d'exclusion maritime de deux milles nautiques. Mais les autorités se veulent rassurantes en raison des vents forts présents sur la zone.

Selon Fernando Tuya, chercheur en biodiversité et conservation à l'Université de Las Palmas à Grande Canarie, les premiers effets de l'entrée de la lave dans la mer sont « dévastateurs » avec « la mort directe d'organismes qui vont être enterrés » sous la coulée. Mais à plus long terme, cela pourrait constituer une « bonne nouvelle » pour la vie marine. Les nouvelles roches pourront ainsi être colonisées par de nombreuses espèces, estiment des scientifiques.

