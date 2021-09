Turquie: Erdogan veut développer la coopération militaire avec Russie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu le 29 septembre 2021 à Sotchi pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. AFP - VLADIMIR SMIRNOV

La Turquie pourrait coopérer avec la Russie pour la construction d'avions de combat et de sous-marins : c’est ce qu’a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, de retour d’une visite à Sotchi où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Ces déclarations interviennent alors que les relations entre la Turquie et les États-Unis sont au plus mal, notamment dans le domaine de la coopération militaire.