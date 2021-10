Kosovo: fin de crise avec la Serbie après plusieurs jours de tensions

À Bruxelles, Serbes et Kosovars sont parvenus à un accord de fin de crise au nord du Kosovo. Une crise née de la volonté kosovare d'interdire les plaques d'immatriculation serbes au Kosovo.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Cette crise liée aux plaques d’immatriculation avait entraîné un face à face dangereux, entre policiers spéciaux kosovars et des manifestants serbes, qui avaient érigé une barricade de poids lourds. La Serbie avait aussi déployé son armée à la frontière avec le Kosovo. Il aura fallu deux jours de négociations à Bruxelles, pour faire baisser la tension au nord du Kosovo.

Le règlement en trois points, ouvre la porte à une solution définitive : d'abord la police spéciale kosovare et les manifestants serbes quitteront la frontière. Ils seront remplacés par les militaires de l'Otan. Ensuite, les plaques d'immatriculation serbes au Kosovo et les plaques kosovares en Serbie, ne sont plus interdites mais des autocollants apposés à la frontière devront recouvrir les symboles nationaux de ces plaques. Enfin, les parties s'engagent à trouver une solution permanente dans les six prochains mois.

À Belgrade, le président Aleksandar Vučić dit avoir fait reculer le gouvernement du Kosovo et affirme que les anciennes plaques serbes continueront à être utilisées. À Pristina, le Premier ministre Albin Kurti dit avoir imposé la réciprocité à la Serbie. Les deux leaders avaient besoin d'une victoire à domicile, alors que des élections approchent dans les deux pays.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne